С 23 Февраля.

В преддверии Дня защитника Отечества в корпорации "ВСМПО-Ависма" чествовали сотрудников, участвовавших в боевых действиях на Северном Кавказе, а также в "горячих точках" за пределами России.

На ВСМПО трудятся 296 человек, чья биография связана с реальной войной. Все они получили именные открытки от генерального директора корпорации Михаила Воеводина, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Ваши подвиги навсегда вписаны в историю нашего государства! Пусть в вашей жизни больше не будет войны", - гласит поздравление.

Стоит отметить, что в 2017 году из цехов "ВСМПО-Ависмы" на срочную службу отправились 68 молодых сотрудников. Им на смену пришли 90 демобилизовавшихся молодых людей. Они заступили на работу в цехи №№3, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 54 и 60.