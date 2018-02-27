Чтобы не страдали УК.

В поселке Антипиха (Чита) предложили выселять из квартир детей-сирот, которые не платят за коммунальные услуги. С соответствующей инициативой 27 февраля 2018 года выступил депутат Законодательного собрания Забайкальского края от "Единой России" Андрей Никонов.

По его словам, квартиры, построенные в поселке Силикатным заводом для детей-сирот, разграблены и пустуют. При этом департамент госимущества и земельных отношений Забайкальского края, являющийся собственником жилья, никаких мер по уплате не принимает, сообщает "Чита.ру".

"Сегодня стоят квартиры с разбитыми стеклами, со снятыми батареями, с управляющей компанией, которая должна Силикатному заводу более 20 миллионов рублей и фактически более полутора лет не платит ни копейки. Хотя все исполнительные листы в службе судебных приставов есть. Так что вы либо выселяйте своих нанимателей, либо платите за них", - обратился Никонов к руководителю департамента Алексею Хосоеву.

Хосоев, в свою очередь, заявил, что департамент работает над этим вопросом и развивает уникальную для России практику расторжения договоров с сиротами-должниками.

Стоит отметить, что проблема коммунальных долгов, накопленных детьми-сиротами, остро стоит и в Свердловской области. Сразу несколько депутатов регионального Заксобрания обратили на это внимание на одном из последних заседаний, передает "Уралинформбюро".

Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отметила, что речь идет о многомиллионных долгах: "Да, они 18 миллионов сегодня должны за коммунальные услуги. Мы им дали жилье, а они не платят. Много всяких проблем. Губернатор Свердловской области знает мою озабоченность этой темой. Мы договорились, что в этом году начнем работать по этой тематике очень целенаправленно".