На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детейСегодня в 18:11
- Текст
Уже во второй раз.
В Карпинске органы опеки изъяли из приемной семьи пятерых детей. Супруги Светлана и Иван Савченко воспитывали детей 2, 4, 6, 8 и 14 лет. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на отца семейства.
По словам Ивана Савченко, представители опеки и полиции ворвались в квартиру поздно вечером 26 февраля, не предъявив документов, и стали осматривать детей. У одного из сыновей на спине нашли ссадины. После этого "гости" одели детей и увели их.
Последние дни опека проявляла повышенный интерес к семье Савченко. Во время предыдущих проверок представители органов не находили в доме еды для детей. Мог заинтересовать опеку и синяк у одного из детей, который он получил во время игры.
Пять лет назад детей из этой семьи уже изымали. Тогда основанием для этого стало плохое материальное положение семьи. Но у органов опеки не оказалось документов, подтверждающих законность изъятия, и детей вернули приемных родителям.
"Сотрудники ПДН сообщают, что им позвонил старший ребенок и пожаловался на избиение. У всех остальных детей также якобы обнаружены синяки. На основании этого звонка всех детей забирают в медицинский центр для снятия побоев", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Родительского всероссийского сопротивления, куда супруги Савченко обратились за помощью.
Стоит напомнить, это не первый случай, когда у уральских семей изымают приемных детей. Ранее двух мальчиков забрали у екатеринбурженки Юлии Савиновских и ее мужа. Договор опеки власти расторгли после того, как женщина хирургически удалила грудь. У органов были основания полагать, что приемная мать собирается сменить пол.
Ранее по теме:
Мужиковата: суд объяснил решение по Савиновских
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
В учебных заведениях Салехарда обнаружили три очага туберкулеза
В школе и ссузах.Сегодня в 19:14
В Башкирии автобус попал в смертельное ДТП
Пять человек погибли.Сегодня в 18:55
В челябинском санатории туристы подцепили норовирус
Слегли с подозрением 8 человек.Сегодня в 18:29
Екатеринбургскую фан-зону сдадут в аренду
Утеплив "ИЗОЛом".Сегодня в 18:27
В Тюмени узбек изнасиловал 15-летнюю школьницу
И надругался над ее подругой.Сегодня в 18:26
Екатеринбург встретит ЧМ-2018 "поющей водой"
Обновленного фонтана на Плотинке.Сегодня в 18:24
В Минобрнауки заявили о 80-процентной доступности яслей
В России.Сегодня в 18:16
В военной части под Новочеркасском свел счеты с жизнью челябинский срочник
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:15
Челябинский маршрутчик пойдет под суд за ДТП с 11 пострадавшими
Машина протаранила забор.Сегодня в 18:13
Россиянкам откроют "мужские" профессии
"Условия труда улучшаются".Сегодня в 18:11
На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детей
Уже во второй раз.Сегодня в 17:56
Пермяк напал на пенсионера со стулом
Из-за денег.Сегодня в 17:56
Побывавшие на войне сотрудники ВСМПО получили поздравления
С 23 Февраля.Сегодня в 17:51
Екатеринбургский памятник доверили "герою Камышлова"
Компания уже срывала сроки работ.Сегодня в 17:47
Сирот с долгами за коммуналку предлагают выселять из квартир
Чтобы не страдали УК.
Главные новости
- Сегодня в 16:40Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"
- Сегодня в 15:32Экс-полицейский в приступе "белой горячки" расстрелял сухоложца
- Сегодня в 14:17Депутаты Екатеринбурга просят Медведева помочь деньгами
- Сегодня в 12:27Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
- Сегодня в 12:03Букин встал под Башню
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.