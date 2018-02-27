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На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детейСегодня в 18:11

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Уже во второй раз.

В Карпинске органы опеки изъяли из приемной семьи пятерых детей. Супруги Светлана и Иван Савченко воспитывали детей 2, 4, 6, 8 и 14 лет. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на отца семейства.

По словам Ивана Савченко, представители опеки и полиции ворвались в квартиру поздно вечером 26 февраля, не предъявив документов, и стали осматривать детей. У одного из сыновей на спине нашли ссадины. После этого "гости" одели детей и увели их.

Последние дни опека проявляла повышенный интерес к семье Савченко. Во время предыдущих проверок представители органов не находили в доме еды для детей. Мог заинтересовать опеку и синяк у одного из детей, который он получил во время игры.

Пять лет назад детей из этой семьи уже изымали. Тогда основанием для этого стало плохое материальное положение семьи. Но у органов опеки не оказалось документов, подтверждающих законность изъятия, и детей вернули приемных родителям.

"Сотрудники ПДН сообщают, что им позвонил старший ребенок и пожаловался на избиение. У всех остальных детей также якобы обнаружены синяки. На основании этого звонка всех детей забирают в медицинский центр для снятия побоев", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Родительского всероссийского сопротивления, куда супруги Савченко обратились за помощью.

Стоит напомнить, это не первый случай, когда у уральских семей изымают приемных детей. Ранее двух мальчиков забрали у екатеринбурженки Юлии Савиновских и ее мужа. Договор опеки власти расторгли после того, как женщина хирургически удалила грудь. У органов были основания полагать, что приемная мать собирается сменить пол.

Ранее по теме:
Мужиковата: суд объяснил решение по Савиновских

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