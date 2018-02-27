Россиянкам откроют "мужские" профессииСегодня в 18:13
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"Условия труда улучшаются".
Правительство России пересмотрит список запрещенных для женщин профессий. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает "Уралинформбюро".
Действующее постановление №162 от 25 февраля 2000 года содержит 456 видов работ, объявленных табу для слабого пола. В частности, женщины не могут быть членами экипажей судов, шахтерами, машинистами электропоездов, водолазами, пожарными, монтажниками вышек связи.
"Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются", - цитирует Топилина "Интерфакс".
В примечаниях к правительственному перечню указывается, что "работодатель может принимать решение о применении труда женщин" при создании безопасных для них условии. Последнее должна подтвердить экспертиза Госсанэпиднадзора.
Стоит отметить, что с января 2017 года в Министерстве труда и социальной защиты ведется работа над изменением перечня неженских профессий. Совместно с экспертами медицины определяются факторы, влияющие на репродуктивное здоровье россиянок.
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