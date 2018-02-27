×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиянкам откроют "мужские" профессииСегодня в 18:13

  • Текст

"Условия труда улучшаются".

Правительство России пересмотрит список запрещенных для женщин профессий. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает "Уралинформбюро".

Действующее постановление №162 от 25 февраля 2000 года содержит 456 видов работ, объявленных табу для слабого пола. В частности, женщины не могут быть членами экипажей судов, шахтерами, машинистами электропоездов, водолазами, пожарными, монтажниками вышек связи.

"Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются", - цитирует Топилина "Интерфакс".

В примечаниях к правительственному перечню указывается, что "работодатель может принимать решение о применении труда женщин" при создании безопасных для них условии. Последнее должна подтвердить экспертиза Госсанэпиднадзора.

Стоит отметить, что с января 2017 года в Министерстве труда и социальной защиты ведется работа над изменением перечня неженских профессий. Совместно с экспертами медицины определяются факторы, влияющие на репродуктивное здоровье россиянок.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×