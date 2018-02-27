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В Минобрнауки заявили о 80-процентной доступности яслейСегодня в 18:24

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В России.

Доступность дошкольного образования в России для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 80%. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила первый заместитель главы Минобрнауки Валентина Переверзева. Таким образом, родители каждого пятого ребенка в России испытывают трудности при устройстве в ясельные группы, передает "Уралинформбюро".

При этом целый ряд российских регионов оказался в числе аутсайдеров в отношении доступности дошкольного образования для детей указанного возраста. Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Татарстан и Новосибирская область не смогли преодолеть по этому показателю отметку в 50%.

Минобрнауки планирует ликвидировать создавшийся дефицит к 2021 году. Для этого в министерстве подготовлен отдельный "ясельный проект" и разработаны правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам. Предполагается, что в совокупности эти меры позволят поднять уровень доступности яслей для российских детей до 100%.

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