Слегли с подозрением 8 человек.

У двух отдыхающих в челябинском санатории "Урал" врачи обнаружили норовирус. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Всего с жалобами на острую кишечную инфекцию к врачам обратились восемь человек. Данных их анализов пока нет. Местные же СМИ со ссылкой на отдыхающих сообщают о нескольких десятках отравившихся.

Санврачи уже взяли пробы воды, пищи, дезинфицирующих средств и смывы, организованы лабораторное обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции.