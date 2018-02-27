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В учебных заведениях Салехарда обнаружили три очага туберкулезаСегодня в 19:47

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В школе и ссузах.

В образовательных учреждениях столицы Ямала найдено три очага заражения туберкулезом. Два случая было зарегистрировано в Ямальском многопрофильном колледже, и по одному случаю - в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме и во второй школе. Об этом "Уралинформбюро" сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Во всех трех очагах продолжаются противоэпидемические мероприятия. Контактные лица проходят обследование, всем назначат лечение. В течение двух лет все школьники и студенты будут наблюдаться у врачей.

За прошедший год в регионе выявлено 144 случая заболевания туберкулезом среди жителей округа. При этом показатель заболеваемости уменьшился в 2017 году на 18,5%. Однако эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в ЯНАО эксперт назвала напряженной.

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