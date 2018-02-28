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Снегопады лишили юных свердловчан возможности выехать за городСегодня в 08:16

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В составе организованных групп.

Временный запрет на междугородние организованные перевозки групп детей введен в Свердловской области. Он связан с погодными условиями, в частности - с обильным выпадением осадков, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

"Данный запрет коснулся именно междугородних детских перевозок и продлится до окончания снегопадов. Плановых перевозок групп детей к образовательным организациям школьными автобусами данный запрет не коснулся", - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что частично ограничения будут сняты 28 февраля - при соответствующей очистке и приведении в соответствие требованиям БДД улично-дорожной сети федеральных и региональных трасс часть маршрутов детских перевозок будет открыта.

Если ситуация, напротив, ухудшится, может быть введен запрет на передвижение всего междугороднего транспорта.

Снегопады обрушились на Свердловскую область 27 февраля. Расчищать дороги Екатеринбурга, по данным горадминистрации, вышли 110 единиц техники. Федеральные трассы приводили в порядок 38 снегоуборочных машин, региональные - 411.

В столице Урала погодные условия спровоцировали масштабные заторы. К вечеру пробки оценивались в 10 баллов.

Ранее по теме:
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