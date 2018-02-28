Снегопады лишили юных свердловчан возможности выехать за городСегодня в 08:16
- Текст
В составе организованных групп.
Временный запрет на междугородние организованные перевозки групп детей введен в Свердловской области. Он связан с погодными условиями, в частности - с обильным выпадением осадков, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по региону.
"Данный запрет коснулся именно междугородних детских перевозок и продлится до окончания снегопадов. Плановых перевозок групп детей к образовательным организациям школьными автобусами данный запрет не коснулся", - пояснили в ведомстве.
Предполагается, что частично ограничения будут сняты 28 февраля - при соответствующей очистке и приведении в соответствие требованиям БДД улично-дорожной сети федеральных и региональных трасс часть маршрутов детских перевозок будет открыта.
Если ситуация, напротив, ухудшится, может быть введен запрет на передвижение всего междугороднего транспорта.
Снегопады обрушились на Свердловскую область 27 февраля. Расчищать дороги Екатеринбурга, по данным горадминистрации, вышли 110 единиц техники. Федеральные трассы приводили в порядок 38 снегоуборочных машин, региональные - 411.
В столице Урала погодные условия спровоцировали масштабные заторы. К вечеру пробки оценивались в 10 баллов.
Ранее по теме:
Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:23
Свердловские санврачи забраковали каждую пятую бутылку алкоголя
Из-за низкого качества.Сегодня в 10:19
На горнолыжном курорте в Казахстане погибла девушка-подросток
Разбилась, катаясь на "ватрушке".Сегодня в 10:05
Пермяк несколько месяцев избивал 7-летнего пасынка
Его задержали.Сегодня в 10:05
Мясо и сладости вызывают депрессию
Поможет правильная диета.Сегодня в 09:59
В Зауралье в огне погибли двое мужчин
Проводится проверка.Сегодня в 09:51
К радости паломников: в Иерусалиме открыли Храм Гроба Господня
Надолго ли?Сегодня в 09:42
Пьяный казах убил 3-летнего мальчика
И признался полиции.Сегодня в 09:40
Васильева решила резать олимпиады
Школьные.Сегодня в 09:37
ММК стал одним из участников UzBuild-2018
Гостям представлен широкий сортамент.Сегодня в 09:30
Бригадир рабочих погиб при взрыве баллона в Прикамье
На территории заброшенного завода.Сегодня в 09:18
Поджигателю памятника Ельцину озвучили наказание
Он "отработает" преступление.Сегодня в 08:59
Россия в День дурака лишится права принимать международные турниры
Из-за поправок в кодекс WADA.Сегодня в 08:48
В Казани дебошир застрелил бойца Росгвардии
И ранил полицейского.Сегодня в 08:30
Деятельность ГИБДД Башкирии проверят после ДТП с девятью погибшими
На трассе М5 "Урал".Сегодня в 08:16
Снегопады лишили юных свердловчан возможности выехать за город
В составе организованных групп.
Главные новости
- Сегодня в 10:23Свердловские санврачи забраковали каждую пятую бутылку алкоголя
- Сегодня в 09:18Поджигателю памятника Ельцину озвучили наказание
- Сегодня в 08:16Снегопады лишили юных свердловчан возможности выехать за город
- 27 февраля в 16:40Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"
- 27 февраля в 15:32Экс-полицейский в приступе "белой горячки" расстрелял сухоложца
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.