Надолго ли?

28 февраля в столице Израиля после трех дней протеста вновь открылись двери Храма Гроба Господня. Об этом сообщили патриарх иерусалимский Феофил III, иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян и францисканский кустод Святой земли Франческо Паттон, пишет ТАСС.

Главная христианская святыня была закрыта в первые за 100 лет в знак протеста против налоговой политики городских властей. Муниципалитет решил ввести налог на церковное имущество и взыскать с религиозных организаций 650 миллионов шекелей (порядка 185 миллионов долларов). В церковных кругах посчитали, что местные власти тем самым хотят экспроприировать их земли.

27 февраля конфликтующим сторонам удалось договориться. Для урегулирования спора создана специальная рабочая группа во главе с министром Цахи Ханегби, которая будет вести переговоры с церковным сообществом. Также принято решение приостановить процедуры по сбору налогов с религиозных организаций, начатые несколько недель назад.

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