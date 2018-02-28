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Васильева решила резать олимпиадыСегодня в 09:40

Школьные.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева выступила за сокращение числа школьных олимпиад. Каждое состязание должно быть четко обосновано, заявила министр в своем интервью телеканалу "Россия 24".

Сокращение числа олимпиад может произойти уже в новом учебном году. В первую очередь, как предполагается, исчезнут те, где были выявлены несоответствия результатов участников их баллам на едином госэкзамене. Как выяснилось, 40% призеров олимпиад не набирают и 60 баллов на ЕГЭ по этому же предмету. А 30% учеников даже не выбирают этот предмет для сдачи экзамена.

По мнению министра, это указывает на коррупционную составляющую в ходе олимпиад. Министерство уже начало проверку системы школьных соревнований по предметам, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
училась в СССР Сегодня в 10:06

Правильно. А то сейчас выставляют простенькие задания на олимпиадки и орут потом - да у нас в школе все победители олимпиад. Вспомните как было в СССР. Были городские олимпиады, потом республиканские и уже потом олимпиада СССР, и задания там были намного сложнее обычного уровня, даже на городских. А призёров было, как и в спорте, только 3, т.е., как обычно, 3 первых места. А на олимпиадах СССР вообще участвовали только почти гении, которые кроме обычной школы ещё обязательно где-то занимались, были и специальные дополнительные школы, например, заочная математическая школа. Ученик учился в обычной школе, но ещё и дополнительно занимался заочно в той школе. И просто так там "болтаться" было нельзя. Не справляешься с заданиями -никакой блат не поможет, свидетельство не получишь. Вот и надо возвращаться к той, советской системе образования, конечно, с некоторыми дополнительными изменениями, что касается новых дисциплин и новых знаний

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