Школьные.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева выступила за сокращение числа школьных олимпиад. Каждое состязание должно быть четко обосновано, заявила министр в своем интервью телеканалу "Россия 24".

Сокращение числа олимпиад может произойти уже в новом учебном году. В первую очередь, как предполагается, исчезнут те, где были выявлены несоответствия результатов участников их баллам на едином госэкзамене. Как выяснилось, 40% призеров олимпиад не набирают и 60 баллов на ЕГЭ по этому же предмету. А 30% учеников даже не выбирают этот предмет для сдачи экзамена.

По мнению министра, это указывает на коррупционную составляющую в ходе олимпиад. Министерство уже начало проверку системы школьных соревнований по предметам, передает "Уралинформбюро".