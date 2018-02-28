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Мясо и сладости вызывают депрессиюСегодня в 10:05

Поможет правильная диета.

Справиться с депрессией поможет изменение рациона. К такому выводу пришли американские ученые, передает "Уралинформбюро".

В течение шести лет медики наблюдали за пожилыми людьми в возрасте от 80 лет. Те из них, кто увлекался сладостями и жирным мясом, на 11% чаще впадали в унылое состояние. Бодрее остальных оказались пенсионеры, предпочитающие фрукты и овощи.

Кроме того, было отмечено улучшение морального состояния пациентов во время физической активности - зарядки способствовали выходу из депрессивного состояния.

Следует уделить побольше внимания и своей памяти. Ее ухудшение – еще один повод для смены настроения.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пенсионерка, которая любит мясо и тортики, но ограничивает себя в покупке продкутов Сегодня в 10:13

Всё наоборот. Если человеку грустно, то он иногда начинает жрать, вот и всё. А тортики и вкусное мясо-самое то, чтобы заесть депрессуху. А эти американские учёные, как всегда, попутали причину со следствием. Пенсы не бодрее, им просто денег не хватает на мясо и тортики, едят картошку и капусту.

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