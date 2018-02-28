Поможет правильная диета.

Справиться с депрессией поможет изменение рациона. К такому выводу пришли американские ученые, передает "Уралинформбюро".

В течение шести лет медики наблюдали за пожилыми людьми в возрасте от 80 лет. Те из них, кто увлекался сладостями и жирным мясом, на 11% чаще впадали в унылое состояние. Бодрее остальных оказались пенсионеры, предпочитающие фрукты и овощи.

Кроме того, было отмечено улучшение морального состояния пациентов во время физической активности - зарядки способствовали выходу из депрессивного состояния.

Следует уделить побольше внимания и своей памяти. Ее ухудшение – еще один повод для смены настроения.