Выбора у них нет.

У российских офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командированных военных округов появился кодекс поведения. Его подготовили в Минобороны РФ, передает "Уралинформбюро".

Военным нельзя пользоваться социальными сетями и принимать мобильные телефоны от посторонних, чтобы не стать жертвой шпионажа. Нельзя служивым и материться. Также они должны внимательно относиться к своему внешнему виду. Им не следует надевать "куртки и майки с надписями на иностранном языке и флагами других государств".

Кодекс носит рекомендательный характер. Однако его соблюдение будет учитываться при аттестации офицеров.