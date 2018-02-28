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Свердловские санврачи забраковали каждую пятую бутылку алкоголяСегодня в 10:23

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Из-за низкого качества.

18% проверенной алкогольной продукции в Свердловской области показали неудовлетворительные результаты по показателям качества и фальсификации. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство подвело итоги проверки алкогольной продукции в 2017 году.

Коньяки, вина и водка зачастую не соответствуют требованиям внешнего вида и вкуса. Также в алкоголе встречаются посторонние включения и осадок. Несоответствия возникли из-за нарушений в технологии производства. Выдержанные коньячные спирты заменяют спиртами с меньшим сроком выдержки, либо без выдержки. Помимо этого нарушаются условия перевозки и хранения.

За год специалисты проверили 557 точек продажи алкоголя, нарушения найдены в 183 из них. Составлен 291 протокол об административном правонарушении. Из оборота изъяли 305 партий алкоголя объемом 3230 литров. Нарушения обойдутся виновным в 5,2 миллиона рублей штрафов.

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