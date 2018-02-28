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Эпидемия гриппа сократила население Чехии на 50 человекСегодня в 10:42

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За три недели.

В Чехии из-за эпидемии гриппа за три недели погибли 50 человек. Такие данные приводит национальное агентство CTK, ссылаясь на информацию Государственного института здравоохранения.

По сведениям издания, 43 из 50 умерших были старше 60 лет. При этом все заболевшие – 199 человек – были госпитализированы, передает "Уралинформбюро".

Вспышку гриппа в Чехии объявили в начале февраля. По прогнозам врачей, эпидемия продлится еще несколько недель, но ее пик уже миновал.

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о высоком риске заражения гриппом не только в Чехии, но и еще в 11 странах Европы: в Албании, Люксембурге, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Словакии, Швеции, Украине и Косово.

Стоит отметить, что в европейских странах зафиксирована более высокая активность вирусов типа B. Именно они вызывают тяжелое течение болезни у лиц старше 15 лет.

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