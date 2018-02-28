×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург выбрался из снежного пленаСегодня в 11:56

  • Текст

Осадков больше не ожидается.

Жители Екатеринбурга могут выдохнуть: снегопады, которые накрыли столицу Урала 26-27 февраля, отступили, снежный коллапс в этом сезоне не повторится. Об этом "Уралинформбюро" сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По ее словам, в столице Урала еще может пролетать небольшой снег, но таких обильных осадков, как в прошлые дни, не будет. К выходным в городе немного потеплеет, но до настоящей весны еще далеко.

Стоит отметить, что за два дня в Екатеринбурге выпало 15 миллиметров осадков (70% от месячной нормы). Из-за снежной каши и ДТП город накануне вечером увяз в 10-балльных пробках.

Свердловская автоинспекция, обеспокоенная ростом аварий, попросила водителей по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. А позже ввела временный запрет на междугородние перевозки детских групп в регионе.

Ранее по теме:
Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
Снегопады лишили юных свердловчан возможности выехать за город

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×