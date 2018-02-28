Осадков больше не ожидается.

Жители Екатеринбурга могут выдохнуть: снегопады, которые накрыли столицу Урала 26-27 февраля, отступили, снежный коллапс в этом сезоне не повторится. Об этом "Уралинформбюро" сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По ее словам, в столице Урала еще может пролетать небольшой снег, но таких обильных осадков, как в прошлые дни, не будет. К выходным в городе немного потеплеет, но до настоящей весны еще далеко.

Стоит отметить, что за два дня в Екатеринбурге выпало 15 миллиметров осадков (70% от месячной нормы). Из-за снежной каши и ДТП город накануне вечером увяз в 10-балльных пробках.

Свердловская автоинспекция, обеспокоенная ростом аварий, попросила водителей по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. А позже ввела временный запрет на междугородние перевозки детских групп в регионе.

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