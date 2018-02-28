По их счетам.

Властям городов и сел, откуда родом жертвы авиакатастрофы с Ан-148, рекомендовали погасить долги погибших. Соответствующее поручение муниципалитетам направила Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом со ссылкой на протокол заседания органа пишут "Известия".

Муниципалитетам рекомендовали выплатить долги по кредитам жертв крушения, их задолженности по оплате коммунальных услуг и другие финансовые обязательства. Поручение поступило в 19 регионов, где живут семьи погибших.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул в Подмосковье 11 февраля. В результате крушения погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, передает "Уралинформбюро". По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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