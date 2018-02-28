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Снегопады вызвали затруднение в движении грузовиков под КамышловомСегодня в 13:09

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В гору пропускали по одному.

Над расчисткой федеральных трасс на Среднем Урале круглосуточно работают 218 единиц техники. Дорожники приступили к уборке снега с самого начала снежных ливней и завершили работу только 28 февраля в 03.00. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Сейчас специалисты продолжают активно расчищать тротуары, обочины и автобусные остановки. С трасс снимается снежный накат. Планируется, что завершатся все работы к вечеру.

По словам специалиста по связям с общественностью "Уралуправтодора" Максима Шералиева, избежать перебоев в движении транспорта в регионе удалось, благодаря слаженной работе дорожных служб и ГИБДД. Временные затруднения были зафиксированы неподалеку от Камышлова: там сотрудники госавтоинспекции пропускали фуры в гору по одной, чтобы избежать ДТП в результате скатывания машин.

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