В гору пропускали по одному.

Над расчисткой федеральных трасс на Среднем Урале круглосуточно работают 218 единиц техники. Дорожники приступили к уборке снега с самого начала снежных ливней и завершили работу только 28 февраля в 03.00. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Сейчас специалисты продолжают активно расчищать тротуары, обочины и автобусные остановки. С трасс снимается снежный накат. Планируется, что завершатся все работы к вечеру.

По словам специалиста по связям с общественностью "Уралуправтодора" Максима Шералиева, избежать перебоев в движении транспорта в регионе удалось, благодаря слаженной работе дорожных служб и ГИБДД. Временные затруднения были зафиксированы неподалеку от Камышлова: там сотрудники госавтоинспекции пропускали фуры в гору по одной, чтобы избежать ДТП в результате скатывания машин.