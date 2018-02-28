"Роснефть-класс" из Губкинского стал лучшимСегодня в 12:32
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Профильным классом в России.
В "Роснефти" подведены итоги деятельности компании по программам довузовской подготовки. Губкинский "Роснефть-класс" стал лучшим из 111 профильных классов в 2016-2017 учебном году. Рейтинг был составлен по результатам учебной и профориентационной работы. Минувшим летом половина из 22 выпускников губкинского "РН-класса" поступила на нефтяные специальности.
Средняя школа №4 стала партнером "Пурнефтегаза" в 2006 году, открыв первый в стране "Роснефть-класс" по экспериментальной программе "Профессиональное самоопределение учащихся в рамках профильного обучения". На сегодня профильные классы действуют более чем в 30 городах присутствия компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
За время реализации проекта в Губкинском состоялось 11 выпусков "Роснефть-классов" – это около 250 учащихся, в том числе 40 медалистов. Выпускники профильных классов поступают в один из 54 вузов-партнеров "Роснефти", среди которых РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Санкт-Петербургский горный, Тюменский индустриальный и Уфимский нефтяной технический университеты.
Благодаря выстроенной в НК "Роснефть" работе со школами и высшими учебными заведениями, вчерашние одиннадцатиклассники получают путевку в жизнь и целевые места в лучших профильных вузах страны. Таким образом крупнейшая нефтяная компания России обеспечивает себя необходимыми кадрами.
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