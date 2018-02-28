Свердловские службы пообещали дочистить дороги за 6 часовСегодня в 14:19
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30% уже приведены в порядок.
В Свердловской области, где за последние два дня выпало 70% месячной нормы осадков, дорожные службы продолжают расчищать региональные трассы.
По данным областного Управления автодорог, 30% дорожного полотна уже приведено в порядок. В частности, расчищено покрытие на направлениях Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, Екатеринбург-Реж-Алапаевск, Екатеринбург-Полевской.
"Планируется, что в течение ближайших 6 часов оставшиеся участки трасс также будут очищены до нормативных показателей", - сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.
В ночь на 27 февраля, когда снегопад только начал набирать силу, расчищать дороги регионального значения отправились 150 единиц техники. Днем число техники на трассах региона было увеличено - одномоментно трудились уже порядка 350-400 единиц, в том числе 250 комбинированных дорожных машин, свыше 70 автогрейдеров и более 40 единиц техники с отвалами.
Минувшей ночью трассы приводили в порядок 250 единиц техники. А утром 28 февраля на финишную очистку вышли 470 машин. "Скоростной режим на наших дорогах очень высокий. Поэтому тяжелую технику, которая движется достаточно медленно, ночью для расчистки трасс мы не используем, привлекаем только скоростные механизмы. Делается это для безопасности участников движения", - пояснили в Управлении.
По словам дорожников, за 2 дня снегопадов ни один участок региональных дорог из-за неудовлетворительного содержания автоинспекторами не закрывался. Жалоб от служб и организаций на нечищенные трассы к ним также не поступало.
Стоит отметить, что закончившийся снегопад стал первым по масштабности в этом году. А вот минувший январь на Среднем Урале оказался самым малоснежным за пять лет.
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