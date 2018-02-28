Поставив под угрозу аукцион мэрии.

Знаменитый екатеринбургский "дом-улитка" (Малышева, 2), построенный в 30-х годах прошлого века как детский сад "городка юстиции", официально включен в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. Об этом в беседе с "Уралинформбюро" сообщил председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин.

По словам градозащитника, соответствующий приказ уже подписал руководитель регионального управления госохраны и использования объектов культурного наследия Евгений Рябинин. Однако на сайте ведомства этот документ до сих пор не опубликован.

"Уральский хронотоп" выступил инициатором включения "дома-улитки" в реестр памятников в январе 2018 года. Тогда же эксперты из Тюмени подтвердили архитектурную и историческую ценность здания, построенного в стиле конструктивизма по проекту архитектора Сергея Захарова (создателя гостиницы "Большой Урал" и комплекса зданий Облисполкома на площади Труда).

Интерес к памятнику сегодня проявляют не только историки. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в феврале мэрия Екатеринбурга объявила аукцион по сдаче в аренду сроком на 5 лет участка рядом с "домом-улиткой". На нем планируется обустроить автопарковку.

"Скорее всего, речь идет об участке со стороны Московской, — предположил в разговоре с корреспондентом агентства Букин. — Но раз здание признали памятником, следующим шагом должно стать утверждение границ его территории и зон охраны. И если эта земля (вынесенная на торги – прим. ред.) попадет в зону, где парковки размещать запрещено, никакой парковки там не будет. К тому же там сегодня растут деревья. Их что, спилят? Я считаю, нужно сделать все, чтобы эта идея не прошла".

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