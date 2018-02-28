За 2017 год.

Спецслужбы России предотвратили 25 терактов за прошлый год, в том числе – атаку во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, передает "Уралинформбюро".

В 2017 году НАК задержал 1 060 бандитов, обезвредил 90 боевиков, пресек деятельность более 50 законспирированных ячеек. "68 преступлений террористической направленности предотвращено на стадии подготовки, в их числе обстрелы. К отказу от террористической деятельности склонены более 1 300 граждан", - цитирует Игоря Кулягина ТАСС.

Кроме того, спецслужбы запретили более 17 500 иностранцам, которые подозреваются в причастности к преступлениям, въезжать в Россию. Также удалили экстремистскую информацию свыше чем на 60 тысячах сайтов.

В целом по России террористических атак стало меньше на четверть. На Северном Кавказе – в два раза, в Дагестане – в четыре. В СКФО НАК уничтожил 279 тайников с боеприпасами, более 700 единиц огнестрельного оружия, свыше 1 200 килограммов взрывчатки.