Из трехсот.

В Талице стартовало подключение абонентов к новой газораспределительной сети, построенной в рамках программы развития газификации Свердловской области. Газопровод протяженностью 9,2 километра возводился с конца 2016 года за счет регионального и местного бюджетов. Сейчас возможность подключения к газовым сетям имеется у собственников 300 частных жилых домов по улицам Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Октябрьская, Докучаева, Исламова, переулок Речной. Проект реализован под патронажем правительства Свердловской области и администрации Талицкого городского округа.

28 февраля 2018 года состоялся пуск газа первому потребителю, проживающему в доме №3 по улице Володарского. Специалисты холдинга "ГАЗЭКС" подключили к системе газоснабжения газовый котел, который будет отапливать жилое строение. Счастливый абонент поблагодарил газовиков за оперативность подключения и качество выполненных работ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, собственников домов по девяти вышеуказанным улицам приглашают в подразделение АО "ГАЗЭКС" по городу Талица (улица Труда, 32) для подачи заявок на технологическое присоединение к газовым сетям.

Стоит отметить, что чуть ранее в Талице был введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 1,5 километра по улицам Ленина и Мичурина. Техническая возможность подключения к сетям появилась у жителей 25 частных домов. Первые потребители уже перешли на газ.

Кроме того, в настоящее время готовится к пуску газопровод протяженностью 3 километра по улицам Бажова и Песчаная - в текущем году к газу смогут подключиться около 60 частных домовладений.