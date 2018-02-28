На конкурсной основе.

Гигантскому изумруду, добытому в январе этого года на Малышевском руднике, дадут имя. Лучший вариант будет выбран среди предложений, внесенных желающими на официальной странице "Ростех" в Facebook и на сайте компании "Мариинский прииск" с 1 по 5 марта.

Итоги конкурса, в котором смогут принять участие все граждане России старше 18 лет, подведут 7 марта 2018 года.

Четырем счастливчикам, которым удастся подобрать наиболее интересные имена, достанутся серьги с изумрудами. А победителю будет присужден и главный приз – комплект серег из стерлингового серебра, изумрудов и циркония, - сообщили "Уралинформбюро" в ОП "Малышева".



Фото: ОП "Малышева"

Добытый на Малышевском руднике изумруд стал самой большой находкой геологов за последние 10 лет. Длина полупрозрачного светло-зеленого кристалла - 14 сантиметров, ширина – 7. Вес минерала - более полутора килограммов.

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