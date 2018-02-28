На несколько дней.

По Таганрогу в течение нескольких дней разъезжал автомобиль с трупом собаки в бампере. 28 февраля выяснилось, что водителем машины, сбившей животное, является депутат Новобессергеневского сельского поселения (Ростовская область) Валерий Писковец, передает "Уралинформбюро".

По данным паблика "Мой Таганрог" в соцсети "Вконтакте", народный избранник уже пообщался по данному поводу с полицией. Объяснить, как он умудрился столько времени кататься по городу с трупом, Писковец не смог. "Ума не приложу", - заявил он в беседе с Varlamov.ru.

Видео: "Мой Таганрог"/"ВКонтакте"