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Семья из Екатеринбурга стрясла с фонда капремонта 2,5 миллиона Сегодня в 18:15

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За порчу имущества.

Свердловский фонд капремонта выплатит семье из Екатеринбурга порядка 2,5 миллиона рублей за порчу имущества.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, в марте 2016 года в квартире на улице Шейнкмана из-за скачка напряжения случился пожар. Огонь повредил имущество и испортил внутреннюю отделку.

Жильцы выяснили, что резкий перепад напряжения в доме произошел в ходе капремонта электрооборудования, проводимого ООО "ЭкоЛайн" по договору. Субподрядчиком выступало ООО "РСК-Град".

Чтобы возместить нанесенный ущерб, погорельцы обратились с иском в Ленинский райсуд Екатеринбурга. Истцы требовали взыскать с подрядчика и субподрядчика 5,17 миллиона рублей в качестве компенсации, 709 тысяч рублей - как возмещение затрат на проведенные восстановительные работы, 720 тысяч рублей убытков, а также 42 тысяч рублей - на покрытие стоимости проведенных экспертиз.

Суд удовлетворил требования истцов частично, постановив взыскать с ООО "РСК-Град" 2,34 миллиона рублей компенсации, а также понесенные погорельцами расходы в сумме 62 тысячи рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик и истец подали апелляцию в Свердловский областной суд. Он счел выводы первой инстанции неверными и постановил взыскать ущерб с регионального фонда капремонта, который выступал заказчиком проводимых в доме работ. Последний должен выплатить жильцам пострадавшей квартиры 2,43 миллиона рублей и возместить оплату госпошлины в размере 20 тысяч рублей.

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