В 10 и 26 планировочных кварталах.

Малышам екатеринбургского микрорайона Академический построят еще два детских сада. Здание в 10 планировочном квартале будет рассчитано на 200 мест, а в 26-м - на 250.

Застройщик - АО "РСГ-Академическое" - объявил тендеры на разработку эскизного проекта первого ДОУ и на выполнение проектных и изыскательских работ по второму.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, начальная цена выполнения работ составляет 1 083 125,54 и 2 474 752 рубля соответственно. Победители торгов будут названы 27 марта 2018 года.