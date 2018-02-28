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В екатеринбургском Академическом вырастут еще два детских садаСегодня в 18:05

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В 10 и 26 планировочных кварталах.

Малышам екатеринбургского микрорайона Академический построят еще два детских сада. Здание в 10 планировочном квартале будет рассчитано на 200 мест, а в 26-м - на 250.

Застройщик - АО "РСГ-Академическое" - объявил тендеры на разработку эскизного проекта первого ДОУ и на выполнение проектных и изыскательских работ по второму.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, начальная цена выполнения работ составляет 1 083 125,54 и 2 474 752 рубля соответственно. Победители торгов будут названы 27 марта 2018 года.

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