×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Минздраве рассказали о тестировании на наркотики на рабочих местахСегодня в 09:08

  • Текст

На заводах.

Тестирование на наркотики и алкоголь может стать обязательным для сотрудников российских заводов. Об этом сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы", - заявил Брюн в интервью "Известиям".

Предполагается включить пункты о профилактике курения и алкоголизма в коллективные договоры на предприятиях. Минздрав также предлагает не увольнять сотрудника, если он лечится от зависимости, передает "Уралинформбюро".

Евгений Брюн отметил, что страна теряет до 5% ВВП из-за алкоголизма и наркомании. "Хроническое злоупотребление алкоголем приводит к смерти в работоспособном молодом возрасте. Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Все это - достаточно большая нагрузка на нашу экономику", - заключил нарколог.

При этом он подчеркнул, что повышение уровня жизни не избавит страну от повального пьянства. По словам эксперта, эти проблемы исчезнут тогда, когда появится "хорошая национальная идея".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×