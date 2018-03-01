На заводах.

Тестирование на наркотики и алкоголь может стать обязательным для сотрудников российских заводов. Об этом сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы", - заявил Брюн в интервью "Известиям".

Предполагается включить пункты о профилактике курения и алкоголизма в коллективные договоры на предприятиях. Минздрав также предлагает не увольнять сотрудника, если он лечится от зависимости, передает "Уралинформбюро".

Евгений Брюн отметил, что страна теряет до 5% ВВП из-за алкоголизма и наркомании. "Хроническое злоупотребление алкоголем приводит к смерти в работоспособном молодом возрасте. Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Все это - достаточно большая нагрузка на нашу экономику", - заключил нарколог.

При этом он подчеркнул, что повышение уровня жизни не избавит страну от повального пьянства. По словам эксперта, эти проблемы исчезнут тогда, когда появится "хорошая национальная идея".