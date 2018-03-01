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Злые коллеги и глупые задачи: что мешает работать свердловчанамСегодня в 11:50

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На заметку работодателям.

Служба исследований HeadHunter выяснила, что больше всего мотивирует жителей Свердловской области на работу и что становится главным демотиватором в офисе. Больше всего работать побуждают деньги – так ответили 86% опрошенных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Также в ТОП-3 причин с радостью ходить на работу вошли интересные задачи (51%) и карьерные перспективы (49%). Чуть менее популярный вариант - признание профессионализма и похвала от коллег (42%). 38% респондентов вдохновляются возможностью реализации собственных идей. Значительную роль в мотивации играет комфортная обстановка в коллективе (37%) и четкое понимание целей при выполнении рабочих задач (34%).

Самым главным фактором, снижающим мотивацию к работе, респонденты назвали нездоровую атмосферу в коллективе (58%). У 51% пропадает желание работать, когда им ставят непонятные задачи, а отсутствие карьерных перспектив не устраивает 41% опрошенных. Среди отталкивающих факторов также оказались отсутствие материальных поощрений (40%) и оплата, несоответствующая вкладу сотрудника в успех компании (36%).

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