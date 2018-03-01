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Международная соцсеть для шопоголиков появится в РоссииСегодня в 11:36

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На основе AliExpress.

В России запускается международная социальная сеть "Клуб шопоголиков" и "биржа блогеров" от китайской компании AliExpress. Покупатели будут обмениваться фотографиями приобретений, а продавцы – заказывать платные обзоры на товары, передает "Уралинформбюро".

Новые сервисы войдут в мобильное приложение AliExpress. Также покупатели смогут стать подписчиками блогеров и следовать их рекомендациям. Чтобы интернет-авторитет начал сотрудничать с "биржей", у него должно быть не меньше 5 000 подписчиков и высокий пользовательский рейтинг в магазине китайского производителя.

Стоит добавить, что суббренд АliExpress Alibaba Group использует различные способы, чтобы завоевать популярность. Несколько дней назад для молодых и осторожных покупателей появилась новая торговая онлайн-площадка "Лоукостер".

Ранее по теме:
AliExpress запускает "Лоукостер" для осторожных россиян

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