На основе AliExpress.

В России запускается международная социальная сеть "Клуб шопоголиков" и "биржа блогеров" от китайской компании AliExpress. Покупатели будут обмениваться фотографиями приобретений, а продавцы – заказывать платные обзоры на товары, передает "Уралинформбюро".

Новые сервисы войдут в мобильное приложение AliExpress. Также покупатели смогут стать подписчиками блогеров и следовать их рекомендациям. Чтобы интернет-авторитет начал сотрудничать с "биржей", у него должно быть не меньше 5 000 подписчиков и высокий пользовательский рейтинг в магазине китайского производителя.

Стоит добавить, что суббренд АliExpress Alibaba Group использует различные способы, чтобы завоевать популярность. Несколько дней назад для молодых и осторожных покупателей появилась новая торговая онлайн-площадка "Лоукостер".

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