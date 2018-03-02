ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:42
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По версии "Уралинформбюро".
1. Ночной кошмар американцев
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал новую баллистическую ракету "Сармат". Она способна обходить систему противоракетной обороны, которую США разворачивают по всему миру.
Демонстрация возможностей "Сармата" взбудоражила весь мир, особенно американцев. Вторые сутки не утихают обсуждения российской новинки.
2. "Мокрые" дебаты
"Водные процедуры" принял лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе теледебатов кандидатов в президенты РФ на канале "Россия 1".
Во время выступления Сергея Бабурина глава либерал-демократов начал оскорблять его. Возникшую перебранку попыталась остановить Ксения Сочак, заметив,что "участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы". Тогда Владимир Вольфович переключился на нее, осыпая нелицеприятными эпитетами. В ответ "кандидат против всех" выплеснула на него стакан воды.
3. Прощальный привет
На прощание зима засыпала большую часть России и Европы снегом. Ветви деревьев украсили "кружева", а поля и дороги укрыли кипейно-белые одеяла.
4. Шнур классический
Оригинальное поздравление с первым весенним днем сделали своим поклонникам участницы дуэта Just Play. Девушки на скрипке и рояле исполнили культовую композицию "Мне бы в небо" группировки "Ленинград". Клип получил массу восторженных откликов от почитателей обоих музыкальных коллективов.
5. Первый раз
С началом весны молодые люди и девушки устремляются в спортзалы, чтобы летом выглядеть на все сто. Но к чему стоит готовиться новичкам, редко кто рассказывает. Наглядно участь "первопроходца" в тренажерном зале демонстрирует следующий ролик.
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