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В топовых школах Екатеринбурга добавили местСегодня в 13:06

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Для первоклассников.

В шести популярных школах столицы Урала открыли дополнительные первые классы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе департамента образования мэрии.

305 дополнительных мест для детей появились в школах №№ 1, 18, 23, 25, 46, 167. В эти учебные заведения было подано больше всего заявлений.

Всего в феврале в образовательные учреждения города было подано 16 500 заявлений, свое место нашли 14 300 будущих первоклассников. 48 школ уже полностью укомплектованы учениками. В новом академическом году приступят к учебе 19 500 первоклассников.

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