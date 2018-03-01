И похожа на болезнь Альцгеймера.

Продолжительная депрессия вызывает воспаление нейронов мозга. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Торонто, передает "Уралинформбюро".

Специалисты исследовали 50 пациентов, страдающих депрессией менее и более 10 лет. Выяснилось, что в мозге у людей с затяжным расстройством гораздо выше уровень транслокаторного белка - показателя воспаления, пишет EurekAlert.

Кроме того, ученые утверждают, что депрессия развивается так же, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответственно, лечение пациенту необходимо подбирать с учетом стадии недуга.

Стоит отметить, что депрессия влияет и на лексикон человека - пациенты с этим заболеванием часто используют одни и те же пессимистические слова.

Ранее по теме:

Мясо и сладости вызывают депрессию

Лексикон поможет диагностировать депрессию