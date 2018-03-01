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Савиновских обжаловала решение облсудаСегодня в 15:17

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Об отказе вернуть приемных детей.

Юлия Савиновских подала апелляционную жалобу на решение суда, отказавшего екатеринбурженке в требовании вернуть двух приемных детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат женщины Алексей Бушмаков. Кроме того, накануне дело "матери без груди" рассматривал Комитет ООН по дискриминации.

В начале февраля Свердловский областной суд вынес решение не возвращать сыновей Савиновских. Среди оснований для такого решения – мужское поведение екатеринбурженки. При этом не было учтено мнение экспертов: психиатры постановили, что у Юлии нет заболевания, мешающего выполнять обязанности опекуна.

Стоит напомнить, первоначально детей изъяли из семьи после того, как женщина хирургически удалила себе грудь. Юлия также вела блог от имени трансгендера. Опека увидела в ее действиях намерение сменить пол. Расторжение договора опеки Юлия обжаловала сначала в районном, затем в областном суде. Оба раза решения выносились не в ее пользу. Прокуратура тоже встала на сторону органов опеки, передает "Уралинформбюро".

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