Савиновских обжаловала решение облсудаСегодня в 15:17
- Текст
Об отказе вернуть приемных детей.
Юлия Савиновских подала апелляционную жалобу на решение суда, отказавшего екатеринбурженке в требовании вернуть двух приемных детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат женщины Алексей Бушмаков. Кроме того, накануне дело "матери без груди" рассматривал Комитет ООН по дискриминации.
В начале февраля Свердловский областной суд вынес решение не возвращать сыновей Савиновских. Среди оснований для такого решения – мужское поведение екатеринбурженки. При этом не было учтено мнение экспертов: психиатры постановили, что у Юлии нет заболевания, мешающего выполнять обязанности опекуна.
Стоит напомнить, первоначально детей изъяли из семьи после того, как женщина хирургически удалила себе грудь. Юлия также вела блог от имени трансгендера. Опека увидела в ее действиях намерение сменить пол. Расторжение договора опеки Юлия обжаловала сначала в районном, затем в областном суде. Оба раза решения выносились не в ее пользу. Прокуратура тоже встала на сторону органов опеки, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Мужиковата: суд объяснил решение по Савиновских
Опека пытается отнять у Савиновских и родных детей
Суд не вернул детей Юлии Савиновских
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
Пострадали 5 человек.Сегодня в 19:34
В Екатеринбурге двух братьев отправили за решетку за изнасилование и убийство
Приятельницы.Сегодня в 19:15
Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Екатеринбурге
И проинспектирует медорганизации.Сегодня в 18:46
Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взятку
Которую никто не принял.Сегодня в 18:33
Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
Она проведет в колонии 3 года.Сегодня в 18:30
Путин обратил внимание на плохую экологию в Нижнем Тагиле
"Из-за смога не видят солнце".Сегодня в 18:22
Российским строителям разрешили жаловаться в ФАС
На госчиновников.Сегодня в 18:12
Облсуд пересмотрит приговор Дудко
В середине марта.Сегодня в 18:10
Цыбко отказался есть без адвокатов
Они придут завтра.Сегодня в 18:06
Роскомнадзор нашел новых "троянских коней" среди мобильных приложений
Набирающих популярность.Сегодня в 17:56
Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспорт
Пока.Сегодня в 17:53
Следователи не нашли нарушений в оплате труда курганских педагогов
Разошлись во мнениях с прокуратурой.Сегодня в 17:51
В Екатеринбурге легковушка на летней резине угодила под грузовик
Водитель погиб.Сегодня в 17:50
Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
Отозвав разрешение на выбросы.Сегодня в 17:44
В Дубае выявят национальное заболевание
С помощью ДНК-банка.
Главные новости
- Сегодня в 19:57Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
- Сегодня в 18:33Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
- Сегодня в 17:50Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
- Сегодня в 16:15Настю Рыбку поймали на тайский крючок
- Сегодня в 16:05Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.