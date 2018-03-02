Вспомнить все.

Действующему Джеймсу Бонду – актеру Дэниелу Крейгу – 2 марта исполнилось 50. В честь этого мы решили вспомнить всю Бондиану. А как хорошо вы знаете знаменитую франшизу? Ваше сверхсекретное задание на сегодня – пройти тест от "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадры из фильмов "007: Координаты "Скайфолл", "Шпион, который меня полюбил", "Голдфингер", "007: Спектр", "Квант милосердия", "Осьминожка", "Вид на убийство", "Шаровая молния", "Искры из глаз", "Казино Рояль", "Лицензия на убийство".