Чиновник Минздрава ошибся.

Министерство труда и социальной защиты не будет возрождать в России вытрезвители. В ведомстве опровергли слова главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, передает "Уралинформбюро".

"Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна (интервью газете "Известия") о том, что "вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности", — цитирует РБК пресс-службу Минтруда.

Ранее главный нарколог заявлял, что в городах вытрезвители будут существовать при органах социальной защиты.

Стоит добавить, что связанные с многочисленными скандалами медучреждения закрыли в 2011 году. Согласно новому закону "О полиции", крепко выпивших граждан стали доставлять в больницы.