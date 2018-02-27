Настю Рыбку поймали на тайский крючокСегодня в 16:15
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Будут вытягивать в Россию.
Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) ждет суд, который решит вопрос о выдворении и штрафе за нарушение законов Таиланда, передает "Уралинформбюро".
Организаторы нелегального секс-тренинга, арестованные в Паттайе, не только совершили преступления, но и нанесли ущерб репутации страны. Такое заявление на брифинге в Бангкоке сделал заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции королевства Критсана Паттханачарен.
"Они должны понести ответственность за совершенные правонарушения", — приводит слова представителя закона "Третий национальный телеканал" Таиланда.
Рыбку, Лесли и еще 8 человек задержали 25 февраля по обвинению в нелегальном въезде в страну, использовании просроченных виз и работе без официального разрешения. Освободить преподавателей-нелегалов под залог полиция Таиланда отказалась.
После суда паре могут запретить въезд в Королевство на 10 лет. Кроме того, им грозит штраф до 3000 долларов и, скорее всего, депортация. Его вернут в Россию, ее – в Белоруссию. Оттуда героиню расследования Навального об олигархе Олеге Дерипаске и вице-премьере РФ Сергее Приходько, вероятно, выдадут следственным органам Краснодарского края. Суд этого региона будет рассматривать иск миллиардера к Анастасии Вашукевич о защите персональных данных.
Стоит отметить, что Алекс Лесли успел обратиться к властям США с просьбой о политическом убежище.
"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", – цитирует секс-тренера RT.
Рыбка также пыталась организовать свое освобождение и побег в другое государство: она обратилась к американской прессе, заявив, что владеет сведениями о связях России с президентом Америки Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом. В своем Instagram Рыбка опубликовала видео, в котором уверяла, что готова предоставить информацию любой стране, которая сумеет выкупить ее из тюрьмы. Девушка отметила также, что их "арестовали по чьему-то приказу из Бангкока".
Настя Рыбка – сотрудница эскорт-услуг, время от времени отдыхающая на яхтах с бизнесменами. Она выступила источником информации в расследовании оппозиционного политика Алексея Навального о связях вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько с олигархом Олегом Дерипаской.
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