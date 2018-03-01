"Уральские авиалинии" открывают новый рейс в СочиСегодня в 15:21
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Из Хабаровска через Иркутск.
28 мая 2018 года "Уральские авиалинии" начинают полеты по новому маршруту - Хабаровск - Иркутск - Сочи и обратно. Регулярный рейс будет выполняться еженедельно по понедельникам - на черноморский курорт, а по воскресеньям обратно.
Теперь жители Дальнего Востока и Сибири будут тратить на полет на три часа меньше, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Стоимость перелета по маршруту Хабаровск - Сочи составит от 15 715 рублей, а из Иркутска в Сочи – от 12 640 рублей (цены указаны в одну сторону, с учетом всех сборов). Билеты можно приобрести в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, , по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".
На всесезонном курорте Сочи белоснежные шапки гор соседствуют с лазурным морем. Гости могут подняться на одну из горных вершин, искупаться в море, посетить водопады на реке Агура, прогуляться в дендропарке, забраться на самый длинный навесной мост. Приятные воспоминания оставит обед с видом на горы в шале и фотография с йети на высоте 2 320 метров.
Особого внимания заслуживают поющий фонтан и олимпийские объекты, которые видно даже из иллюминатора самолета. Детям будет интересны парк "Моя Россия" и развлекательный комплекс "Галактика".
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает свыше 200 направлений. Авиапарк состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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