Для людей "80 плюс".

Средняя продолжительность жизни в России к концу 2020-х годов должна превысить 80 лет, заявил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

"Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня - к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что расти должна продолжительность "здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь". По словам президента, эта цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима, передает "Уралинформбюро".

"Продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет и составляет 73 года. Этого, конечно, недостаточно", - заключил глава государства.