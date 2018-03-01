Разошлись во мнениях с прокуратурой.

При начислении зарплат педагогам Звериноголовского района нарушений не было - к такому выводу пришли курганские следователи после проведенной проверки. Закон не был нарушен и при начислении стимулирующей части заработной платы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Накануне в район была направлена специальная комиссия, в состав которой вошел и глава куртамышского межрайонного отдела СК РФ. Каждому педагогу лично рассказали о результатах проверки.

Стоит отметить, что ранее прокуратура Курганской области все же находила нарушения прав учителей. Ведомство внесло губернатору области Алексею Кокорину представление с требованием выплатить педагогам Звериноголовского района все полагающиеся деньги. Ошибки при оплате труда сотрудников школ признал и сам глава региона на встрече с ними.

Сокращение зарплат заставило звериноголоских учителей обратиться к помощи властей. В видеообращении к Владимиру Путину они угрожали забастовкой. После многочисленных проверок в регионе были уволены несколько чиновников, в числе прочих сменился глава департамента образования и науки области.

Ранее по теме:

Прокуратура Зауралья потребовала выплатить долги по зарплате учителям

Губернатор Зауралья встретился с "бастующими" учителями

За зарплатами курганских учителей будет следить Герман Хмелев