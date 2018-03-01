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Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспортСегодня в 17:56

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Пока.

Энергетики, грозившие ООО "Челябинский городской электрический транспорт" блэкаутом, не будут 5 марта отключать от электричества тяговые подстанции предприятия.

1 марта организация перечислила часть денежных средств (10 миллионов рублей) за потребленную в феврале электроэнергию, сообщили "Уралинформбюро" в ПАО "Челябэнергосбыт".

Поставщик электроэнергии надеется, что оставшуюся сумму долга в размере 13 миллионов рублей "ЧелябГЭТ" погасит в ближайшее время. В противном случае тяговые подстанции предприятия будут обесточены 13 марта.

"Очень надеемся, что до этого не дойдет, партнеры выполнят условия договора и будут соблюдать их в дальнейшем. Предварительно в ходе переговоров такие гарантии со стороны "ЧелябГЭТ" были даны. Но необходимо понимать, что 10 марта у предприятия появятся новые обязательства по оплате счетов за следующий месяц", - отметил директор по сбытовой деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" Андрей Святых.

Стоит отметить, что из-за долгов "ЧелябГЭТ" жители южноуральской столицы могли остаться без городского электротранспорта в ближайший понедельник. Добираться до работы челябинцам пришлось бы на автобусах и такси.

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