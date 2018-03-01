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В Дубае выявят национальное заболеваниеСегодня в 17:44

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С помощью ДНК-банка.

Ученые Дубая создадут банк ДНК всех местных жителей, чтобы потом выявить общие заболевания генома и вылечить их. Об этом пишет местный портал Khaleej Times.

Генетики будут исследовать более трех миллионов ДНК. Сбор молекул и создание лабораторий предположительно завершатся через 2 года.

Помимо прочего создание банка направлено на сохранение генофонда жителей крупнейшего города ОАЭ, передает "Уралинформбюро".

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