С помощью ДНК-банка.

Ученые Дубая создадут банк ДНК всех местных жителей, чтобы потом выявить общие заболевания генома и вылечить их. Об этом пишет местный портал Khaleej Times.

Генетики будут исследовать более трех миллионов ДНК. Сбор молекул и создание лабораторий предположительно завершатся через 2 года.

Помимо прочего создание банка направлено на сохранение генофонда жителей крупнейшего города ОАЭ, передает "Уралинформбюро".