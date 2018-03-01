Набирающих популярность.

Роскомнадзор разместил в социальных сетях предупреждение об опасных приложениях для смартфонов. Речь идет о программах, разработчики которых обещают пользователям дополнительные возможности - узнать, кто посещал их профиль, или, как они записаны в телефонных книгах друзей. В качестве примера ведомство приводит новое популярное приложение GetContact, передает "Уралинформбюро".

По данным Роскомнадзора, те, кто устанавливают подобные мобильные приложения, очень рискуют: программы могут оказаться "троянскими конями", с помощью которых мошенники воруют со смартфонов все личные данные, включая номера кредитных карт и пароли. В дальнейшем украденная информация может быть использована в криминальных целях.

Пользователям настоятельно рекомендуют внимательно изучить отзывы о приложении, а также их политику обработки данных, прежде чем установить его на смартфон.