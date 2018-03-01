"Из-за смога не видят солнце".

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года, привел Нижний Тагил в качестве примера города с плохой экологией.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца", - сказал президент, выделив Нижний Тагил и несколько других российских городов.

Он также добавил, что власти ужесточили экологические требования к предприятиям, что позволит снизить промышленные выбросы. По словам президента, с 2019 года 300 промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, переходят на новые эффективные технологии, а с 2021 года это сделают все предприятия с высокой категорией риска.

"Мы много раз "подходили к этому снаряду", и представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет", - подчеркнул Путин.

Стоит напомнить, что в Нижнем Тагиле крайне остро стоит проблема обеспечения горожан чистой питьевой водой. Один из двух питьевых водоемов третий год подряд окрашивается в ядовито-зеленый цвет. Черноисточинский пруд покрывают опасные зеленые водоросли, происходит массовый мор рыбы. Горожане опасаются, что из-за огромного содержания спор в воде лето 2018-го может стать "фейерверком" цветения водорослей за всю историю существования водоема.

"Радует очень, что глава государства обратил внимание на наш город, на существующие проблемы с водой и воздухом. То, что работа начинает двигаться, это очень хорошо. Мы готовы донести остальные вопросы, которые требуют безотлагательного решения, в том числе по загрязнению территорий. "Благодаря" ущербу прошлых лет вода в Леневском водохранилище, впадающем в Нижнетагильское, испорчена. Кислотные воды, которые бьют из-под земли фонтаном, там гасят известью. В свою очередь, вода с повышенным содержанием цинка и других металлов попадает в Нижнетагильское водохранилище. Водоем с обновленной набережной, расположенный в центр города рядом с администрацией, по сути стал промышленным. Купаться там запрещено", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов.