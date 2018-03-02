Екатеринбург ежедневно теряет 12 000 тонн снегаСегодня в 08:25
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В борьбе с последствиями недавней стихии.
Дорожные службы Екатеринбурга обещают к выходным полностью очистить город от последствий недавнего снегопада. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Планы по освобождению улиц уральской столицы из снежного плена были озвучены 1 марта в ходе объезда Ленинского и Чкаловского районов вице-мэром по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Архиповым.
Стоит напомнить, что во время недавнего снегопада в Екатеринбурге выпало более 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 80% месячной нормы. На устранение последствий стихии во время ночной уборки 1 марта были брошены 335 единиц техники и около 700 рабочих.
"Ежедневно на снежные полигоны вывозится 12 000 тонн снежной массы. Полностью справится с ним специалисты намерены уже к выходным", — заверили в пресс-службе муниципалитета.
По словам представителей мэрии, основной объем работ по расчистке снега в Екатеринбурге выполнен, тротуары и пешеходные переходы прочищены - горожане могут свободно передвигаться по улицам.
Впрочем, на некоторых дорогах все еще сохраняются накат и колея. "Районным ДЭУ дано задание по обработке этих участков в дневное время "Бионордом". Противогололедная смесь позволит во время вечерней и ночной уборки решить эту проблему", — отметил, подводя итоги объезда, Евгений Архипов.
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