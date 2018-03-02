И подписывает на платные сервисы.

Смартфоны на операционной системе Android подверглись атакам нового вируса под названием RedDrop. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе исследовательской компании Wandera.

Вредоносная программа способна делать аудиозаписи даже если смартфон находится в спящем режиме. Эти файлы, а также личные фото и видео RedDrop скачивает на сторонний сервер для дальнейшего вымогательства и шантажа. Также вирус подписывает владельца смартфона на премиальные SMS-сервисы.

Методы борьбы с RedDrop еще не созданы. Вирус заложен в неофициальных приложениях, которые продаются не в Google Play.