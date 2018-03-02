И теплые дни.

Первый весенний уикенд на Среднем Урале будет теплым. 2-4 марта 2018 года днем столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов. Ночи же останутся по-зимнему холодными - до 19 градусов ниже нуля, в горных районах и низинах - до 25 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег. Из-за перепада температур на дорогах возможна гололедица, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге осадков не ожидается. В пятницу и воскресенье днем воздух прогреется до 5 градусов ниже нуля, в субботу будет на пару градусов прохладнее. Ночи синоптики обещают морозные - минус 12-17 градусов.