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Свердловчан ждут морозные ночиСегодня в 09:18

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И теплые дни.

Первый весенний уикенд на Среднем Урале будет теплым. 2-4 марта 2018 года днем столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов. Ночи же останутся по-зимнему холодными - до 19 градусов ниже нуля, в горных районах и низинах - до 25 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег. Из-за перепада температур на дорогах возможна гололедица, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге осадков не ожидается. В пятницу и воскресенье днем воздух прогреется до 5 градусов ниже нуля, в субботу будет на пару градусов прохладнее. Ночи синоптики обещают морозные - минус 12-17 градусов.

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