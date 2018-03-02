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В России стали реже угонять автомобилиСегодня в 10:14

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На 10%.

Число автоугонов в России сократилось на 10%. Об этом со ссылкой на МВД РФ пишет "Газета.ру".

Всего в 2017 году было зарегистрировано 21 842 кражи автомобилей. Еще в 20 000 случаев злоумышленники завладевали машинами без цели хищения, приводит цифры статистики издание.

Чаще всего автомобили воруют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области. Меньше всего угонов зарегистрировано в Чечне, Калмыкии и Ненецком АО, передает "Уралинформбюро".

33% всех похищенных авто – японского производства, 31% – отечественные марки. По 16% от числа краденых машин приходится на европейские и корейские бренды. Абсолютным лидером по числу угонов стала Lada, сообщает компания "Угона.нет".

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