В онлайн-трансляции.

"Яндекс" покажет трансляции трех спектаклей из программы фестиваля "Золотая маска". Зрители смогут следить за постановками с компьютеров и мобильных устройств в режиме реального времени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

11 марта на сайте и в мобильном приложении "Яндекс" можно будет подключиться к трансляции постановки Андрея Могучего "Губернатор" в исполнении труппы санкт-петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. 15 марта посмотреть "Короля Лира" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска в постановке Дениса Бокурадзе. 14 апреля зрители увидят оперу "Чаадский" московского театра "Геликон-опера" в постановке Кирилла Серебренникова.

Как отметил один из руководителей "Яндекса" Денис Имполитов, "фестивальные показы проходят в Москве, а билеты на них обычно разлетаются за считанные дни. Теперь же, благодаря трансляции, любой желающий может увидеть лучшие российские спектакли, не выходя из дома".