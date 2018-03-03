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Не вставая с дивана: екатеринбуржцы увидят спектакли "Золотой маски"02 марта в 11:31

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В онлайн-трансляции.

"Яндекс" покажет трансляции трех спектаклей из программы фестиваля "Золотая маска". Зрители смогут следить за постановками с компьютеров и мобильных устройств в режиме реального времени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

11 марта на сайте и в мобильном приложении "Яндекс" можно будет подключиться к трансляции постановки Андрея Могучего "Губернатор" в исполнении труппы санкт-петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. 15 марта посмотреть "Короля Лира" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска в постановке Дениса Бокурадзе. 14 апреля зрители увидят оперу "Чаадский" московского театра "Геликон-опера" в постановке Кирилла Серебренникова.

Как отметил один из руководителей "Яндекса" Денис Имполитов, "фестивальные показы проходят в Москве, а билеты на них обычно разлетаются за считанные дни. Теперь же, благодаря трансляции, любой желающий может увидеть лучшие российские спектакли, не выходя из дома".

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