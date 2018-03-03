В честь 8 Марта.

На Свердловской железной дороге из-за дополнительных выходных 8-9 марта изменится расписание пригородных поездов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

С 8 по 11 марта не будут выполнять рейсы «будничные» городские электрички сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сорт, Екатеринбург-Сорт – Керамик, Керамик – Екатеринбург-Пасс, Керамик – Екатеринбург-Сорт.

"Ласточка" сообщением Екатеринбург-Пасс – Кузино "не полетит" 7 и 11 марта. 9 и 12 марта не будет и обратных поездов по этому маршруту.

Из Екатеринбурга в Шалю, Кушву и Шамары дневные «Ласточки» вместо 9 марта отправятся 7 и 11 числа. Обратно – 8 и 12 марта. Вечерний электропоезд в Шалю и обратно в эти дни будет отменен.

7 и 11 марта отменят "Ласточку" № 7069 до Нижнего Тагила, а 8 и 12 марта – обратный электропоезд №7062. Добраться до столицы Урала из Путинграда 8 -10 марта можно будет на "Ласточке" №7060 – отправлением в 04.01. Дневная электричка 11 марта отменена.

Все изменения в расписании пригородных поездов размещены на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении "Пригород".