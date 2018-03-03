В Пекин.

28 марта 2018 года "Уральские авиалинии" открывают новый международный рейс Владивосток - Пекин - Владивосток. Он будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути - 2 часа 40 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 6 200 рублей, туда-обратно - от 12 000 рублей (включая все сборы). Билеты можно купить на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

В Пекине стоит посетить таинственные и величественные сооружения китайского народа: Великую Китайскую стену, Запретный город, храм Конфуция, Летний дворец и комплекс храмов "Алтарь неба" и другие. Не оставят равнодушными знаменитая Пекинская опера, где женские роли исполняют мужчины, и гранд-театр Чанъань.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году услугами компании воспользовались 8 000 474 человека. 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319) "Уральских авиалиний" летают более чем по 200 направлениям.